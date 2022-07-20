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Нефть и газ 1 час назад

20 июля 2022 22:45

Новак прокомментировал идею Запада ограничить цену на нефть

Если Запад введет ограничения на цену российской нефти, и она окажется ниже затрат на добычу, то РФ не будет работать в убыток, заявил вице-премьер Александр Новак.

Россия может вообще перестать поставлять углеводороды на мировые рынки, цитирует Новака агентство "Интерфакс".

Ранее стало известно, что Россия сохранила третье место в мире по объемам добычи нефти. Речь идет о данных за май. На первой строчке – США, на второй – Саудовская Аравия. По данным Росстата, в сутки РФ добывает свыше 10 миллионов баррелей.

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