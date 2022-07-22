Банки начали реагировать на решение ЦБ

Банковская система РФ отреагировала на резкое снижение ключевой ставки ЦБ. В пятницу Центробанк опустил ставку сразу на 1,5 процентного пункта, до 8 процентов годовых​​​.

Как сообщила пресс-служба Альфа-банка, теперь минимальная ставка по кредиту наличными и рефинансированию составит 5,5 процентов.

ВТБ также снизит ставки по всей линейке кредитов, в том числе по ипотеке. Их окончательное значение будет определено в ближайшее время с учетом "риторики регулятора и действий других игроков", пишет РИА Новости.

Как заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, решение ЦБ позволит бизнесу брать более доступные ссуды, а кредитная активность банков вырастет.

"При этом целесообразно продолжить снижение ставки, пусть даже и более низкими темпами", – считает Аксаков.

По словам депутата, кредиты со ставкой не выше 10 процентов облегчат российским компаниям "прохождение через сложный процесс трансформации бизнеса".