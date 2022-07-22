Россия знает, что делать в случае введения потолка цен на нефть

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина рассказала, что будет в случае возможного введения потолка цен на экспорт нефти из страны. По ее словам, это приведет к росту мировых цен. Об этом государственный деятель сообщила во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

Набиуллина пояснила, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые установят этот предел цены. В результате нефтепродукты переориентируются на государства, которые готовы с нами взаимодействовать.

Тем временем нефтяные котировки начали снижаться в ходе торгов в пятницу, 22 июля. Происходит это на фоне опасений из-за роста мировой экономики и спроса на топливо.

Так, сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 1,52 доллара — до 102,34 доллара за баррель.

Что касается котировок фьючерсов на WTI на сентябрь, то на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже они упали на 1,68 доллара — до 94,67 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что главное опасение для мировых рынков — перспективы глобальной экономики.

Ранее стало известно, что в США намерены к декабрю ввести потолок цен на российскую нефть.