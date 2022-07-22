Россия знает, что делать в случае введения потолка цен на нефть

Набиуллина пояснила, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые установят этот предел цены. В результате нефтепродукты переориентируются на государства, которые готовы с нами взаимодействовать.
Тем временем нефтяные котировки начали снижаться в ходе торгов в пятницу, 22 июля. Происходит это на фоне опасений из-за роста мировой экономики и спроса на топливо.
Так, сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 1,52 доллара — до 102,34 доллара за баррель.
Что касается котировок фьючерсов на WTI на сентябрь, то на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже они упали на 1,68 доллара — до 94,67 доллара за баррель.
Аналитики отмечают, что главное опасение для мировых рынков — перспективы глобальной экономики.
Ранее стало известно, что в США намерены к декабрю ввести потолок цен на российскую нефть.