России отрадно, что США и ЕС прекратили чинить препятствия

Государственный деятель подчеркнул, что Россия будет верна обязательствам в сфере продовольственной безопасности.
Сергей Лавров высказался о подписании в Стамбуле Меморандума о взаимодействии между Россией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Срок его действия — 3 года. Также был подписан документ о вывозе украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву. Данное явление, отметил министр, лишь подчеркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Москву.
Министр иностранных дел России поблагодарил президента Турции за вклад в достижение договоренностей по украинскому зерну и российскому экспорту.