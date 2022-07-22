России отрадно, что США и ЕС прекратили чинить препятствия

Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по зерну. России отрадно наблюдать за этим, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Его слова приводятся на сайте МИД.

Государственный деятель подчеркнул, что Россия будет верна обязательствам в сфере продовольственной безопасности.

Сергей Лавров высказался о подписании в Стамбуле Меморандума о взаимодействии между Россией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Срок его действия — 3 года. Также был подписан документ о вывозе украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву. Данное явление, отметил министр, лишь подчеркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Москву.

Министр иностранных дел России поблагодарил президента Турции за вклад в достижение договоренностей по украинскому зерну и российскому экспорту.