Американские затейники могут превратить рынок нефти в дорогой базар

Установление потолка цен на российскую нефть западными странами и их партнерами приведет к тому, что РФ просто перенаправит ее потоки. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, добавив, что без российского топлива мировой рынок превратится в "дорогой базар".

По ее словам, Россия просто потеряет интерес к устоявшимся мировым рынкам, если будут введены любые ограничения цен на нефть, передает РИА Новости. Москва будет искать другие форматы двухсторонних отношений, считает Ковитиди.

"Негативный опыт не научил западных партнеров. США и их союзникам необходимо заинтересовать Россию", – заключила сенатор.

В свою очередь американский лидер Джо Байден во время совещания с помощниками по вопросам экономики заявил, что потолок цен на российскую нефть позволит снизить стоимость топлива в США.

Президент отметил, что на прошедшем саммите G7 смог убедить партнеров в необходимости этой инициативы, поскольку цены на бензин снижаются недостаточно быстро.

Как ожидается, 24-27 июля в Европу с рабочим визитом приедет замминистра финансов США Уолли Адейемо. В ходе этой поездки он проведет консультаций с союзниками по возможности установления потолка цен на российскую нефть​​​.

Ранее глава ЦБ Эльвира Нибиуллина заявила, что установление возможного ограничения на стоимость нефти приведет лишь к росту цен, а тем странам, которые введут этот предел, Россия не будет поставлять нефтепродукты. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь отметил, что РФ не будет работать себе в убыток.