По мнению автора статьи, президенты России и Китая фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона. Причина — страх президента США перед тем, как Владимир Путин может отреагировать на санкции.
Журналист считает, что санкционная война против Москвы провалилась. Президент России, в свою очередь, об этом догадывался, потому не испугался ограничений.
Также Мюррей обратил внимание на независимую политику КНР, которая преследует свои цели и не считается с Североатлантическим альянсом.
Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что страна еще со времен СССР сталкивается с различными ограничениями, потому к ним привыкла.