Россия после решительных действий в Крыму укрепила свои позиции на международной арене, в связи с чем может диктовать Западу свои условия. Так считает обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей.

По мнению автора статьи, президенты России и Китая фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона. Причина — страх президента США перед тем, как Владимир Путин может отреагировать на санкции.

Журналист считает, что санкционная война против Москвы провалилась. Президент России, в свою очередь, об этом догадывался, потому не испугался ограничений.

Также Мюррей обратил внимание на независимую политику КНР, которая преследует свои цели и не считается с Североатлантическим альянсом.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что страна еще со времен СССР сталкивается с различными ограничениями, потому к ним привыкла.