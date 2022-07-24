Наломали дров перед зимой: ЕС паникует из-за газа, политики уходят

В условиях самоубийственной энергетической политики в Евросоюзе посыпались премьерские кресла. Обезглавленными оказались правительства Эстонии, Болгарии, Великобритании, со второй попытки в отставку ушел премьер-министр Италии Марио Драги. Эстонская дама, правда, уже вновь вернулась в свой кабинет. Но что толку?..

Евросоюз уже паникует из-за грядущей зимы. Газовые цены на европейских биржах на очень высоком старте – от полутора тысяч долларов за куб. С поставками российского газа полная неразбериха, которую они сами и устроили – санкции, отказ от "Северного потока-2", вся это свистопляска с турбинами... Тогда что ж вы хотите? Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже предложила странам ЕС добровольно сократить потребление газа на 15%. В ответ Испания, Португалия и Греция первыми заявили, что гробить свою экономику и оставлять граждан без света не будут. И без того уже дров наломали.

На пресс-конференции в Иране Владимир Путин напомнил, с чего, собственно, начались проблемы Европы с газом. С легким юморком: "Я уже об этом много раз говорил, не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной, ветра не было – вот и все. Вот результат политики за предыдущие много лет, за предыдущее десятилетие, наверное. Отсюда все началось, не из-за каких-то действий России и "Газпрома", и цены поползли".

Россия всегда была и будет надежным поставщиком газа на иностранные рынки. А европейцы угодили в ловушку своих же санкций. Они бы и хотели по-прежнему получать российский газ, но ведь любой газопровод – это прежде всего сложное инженерное оборудование, требующее регулярного обслуживания и ремонта. А вот это Европа отказывается понимать. Путин объясняет на пальцах: "Мы поставляли в Европу до недавнего времени – без Турции, в Турцию где-то 30 с небольшим миллиардов кубических метров в год поставляли, а в Европу 55 миллиардов шло по "Северному потоку-1", 33 миллиарда, если память не изменяет, – по газопроводу "Ямал – Европа", еще по двум ниткам, которые шли по территории Украины. Да, через Турцию в Европу – где-то 12 миллиардов по "Турецкому потоку". Украина вдруг неожиданно объявила о том, что один из двух маршрутов, которые идут по ее территории, она закрывает. Якобы в связи с тем, что газоперекачивающая станция находится не под ее контролем, а находится на территории ЛНР. Но она оказалась, эта станция, под контролем ЛНР несколько месяцев назад, а они недавно взяли и закрыли безо всяких на то оснований. Все там нормально функционировало, никто не мешал. На мой взгляд, закрыли просто по политическим соображениям. Первое. Что дальше произошло? Польша взяла и ввела санкции на "Ямал – Европа". А там 33 миллиарда перекачивали. Они у нас ежедневно брали 33-34 миллиона кубических метров в сутки. Закрыли совсем. Но потом мы увидели, что они "Ямал – Европу" включили в реверсном режиме и стали примерно 32 миллиона в сутки брать из Германии. Газ из Германии-то откуда? Это наш российский газ. Почему из Германии? Потому что он оказался для поляков дешевле. Они брали у нас по достаточно дорогой цене, ближе к рыночной, а Германия берет у нас по долгосрочным контрактам в 3-4 раза дешевле, чем рыночная цена. Немецким компаниям выгодно с небольшой премией продавать полякам. Полякам выгодно покупать, потому что это дешевле, чем брать от нас напрямую. Но объем газа-то на европейском рынке уменьшился, и общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли. Вот это второе – "Ямал – Европа". Сначала один из маршрутов по Украине закрылся, потом "Ямал – Европу" закрыли. Теперь "Северный поток-1" – один из основных маршрутов, 55 миллиардов кубических метров в год мы прокачиваем по нему. Там работают пять газоперекачивающих станций компании Siemens, одна – в резерве. Одна должна была быть отправлена на ремонт. Вместо нее должна была поступить с завода Siemens в Канаде, отремонтированная. Она оказалась под санкциями в Канаде. Значит, одна станция перекачки, просто одна машина вышла из строя, потому что регламентные работы наступили, а из Канады не приехала. Теперь нам говорят, что скоро мы получим эту машину из Канады, но официальных документов на этот счет пока у "Газпрома" нет. Мы, конечно, должны их получить, потому что это наша собственность, это собственность "Газпрома". "Газпром" должен получить не только металл, не только машину, но и документы на нее – и юридические документы, и техническую документацию. Мы должны понимать, что "Газпром" берет, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями, что с ней делать, завтра, может, заберут ее назад. Но это еще не все. Дело в том, что в конце июля на ремонт должна быть отправлена еще одна машина. А где мы возьмем отремонтированные? Совершенно не понятно. И еще одна машина уже вышла из строя, потому что там какая-то внутренняя облицовка отвалилась, это Siemens подтвердил. То есть сейчас работают две, 60 миллионов перекачивают в сутки. Вот если еще одна придет, то хорошо, будут работать две. А если не придет, будет одна, это будет только 30 миллионов кубических метров в сутки. Посчитайте, за сколько нужно прокачать оставшиеся кубы. При чем здесь "Газпром"? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно. Они же сами все закрыли. "Газпром" выполнял, выполняет и будет в полном объеме выполнять свои обязательства, если, конечно, это кому-то нужно, если они сами своими руками все закрывают, а потом ищут виноватых, это просто было бы смешно, если не было так грустно".

В итоге в условиях самоубийственной энергетической политики в Евросоюзе посыпались премьерские кресла. Обезглавленными оказались правительства Эстонии, Болгарии, Великобритании, со второй попытки в отставку ушел премьер-министр Италии Марио Драги. Эстонская дама, правда, уже вновь вернулась в свой кабинет. Но что толку?..

Эта неделя рискует войти не только в историю Европы, но и в ее мифологию. Говорили же в Бундестаге: если "Северный поток" заработает снова, это будет чудом". И чудо свершилось.

Подсчетом кубометров немцы занялись потому, что без турбины, что с таким трудом у Канады выбивало правительство ФРГ, больше 40% топлива в трубу не загнать. "Агрегат "Газпрому" отправлен, никаких препятствий для работы нет", – говорит Урсула фон дер Ляйен. И говорит неправду. Машина, по данным источников "Рейтер", Германию не покидала вовсе, застряв где-то в Кельне. Производитель до сих пор не предоставил "Газпрому" документы о том, что турбину вывели из-под санкций.

"Иногда создается впечатление, что Россия не хочет возвращать турбину. Иными словами, технические проблемы – мнимая причина. На самом деле речь идет о политической подоплеке. А это противоречит статусу гаранта энергетической безопасности Европы. Напротив, Россия все чаще оказывается фактором неопределенности в энеросистеме", – заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Что тут "мнимое" – необходимость хоть иногда обслуживать оборудование, логотип Siemens на турбине или Блез Паскаль с его законом – господин Хабек не уточнил. Впрочем, от российского газа Германия ведь вообще мечтает отказаться. Когда-нибудь.

"Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа", – говорит Клаус Мюллер, глава Федерального сетевого агентства ФРГ.

65 – это в среднем по больнице. В Баварии, например, цистерны не заполнены и на четверть. И вместо того, чтобы копить, энергогигант Uniper начал откачивать газ из хранилищ. Но если топливо нельзя взять у поставщиков, его можно забрать у пользователей. Срезать волевым решением Еврокомиссии могут 15% потребления.

"Мы должны действовать на опережение, мы должны подготовиться к потенциальному полному прекращению поставок российского газа, и это вероятный сценарий. Мы знаем, что Россия расчетливо пытается надавить на нас, сокращая поставки газа. Почему на 15%? Это эквивалентно 45 миллиардам кубометров, и с таким сокращением мы можем благополучно пережить эту зиму", – считает Урсула фон дер Ляйен.

Не прошло и половины недели после этого заявления, а половина Евросоюза уже против: озабоченность по поводу инициативы высказали 12 из 27 стран.

"В отличие от других стран, мы, испанцы, не жили не по средствам с энергетической точки зрения. Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на несоразмерные жертвы, мнения о которых нас даже не спросили", – отмечает Тереса Рибера, министр экологического перехода Испании.

Если экономить фон дер Ляйен заставит, хуже всех, как посчитали в МВФ, придется Чехии, Словакии, Италии и Венгрии – их ВВП может рухнуть на 6%. По сути, это коллапс экономики. Вот и поехал министр Петер Сийярто в Москву договариваться о дополнительных поставках газа: "В последние месяцы я слышал от ведущих западноевропейских политиков, что они все решили. Что они нашли альтернативные источники, закупили природный газ в других местах, избавились от зависимости от России. Так из-за чего тогда тревога?! Покупка газа не идеологический, а физический вопрос. Его нельзя решить разговорами. Потому что наступает отопительный сезон, и политикам бесполезно говорить, есть газ или нет, это и так становится ясно".

На этой неделе французское правительство представляло план развития экономики. В нем инфляция к 2024 году возвращается на уровень в 2%. План и без "брюссельского" дефицита энергоносителей выглядит утопическим: рост цен только на продукты в большей части стран ЕС уже превысил 10%. В Прибалтике – вообще 20. И то ли еще будет к концу года – энергокризис, по подсчетам "Блумберг", обойдется региону в 200 миллиардов евро. Но если понижение температуры в квартирах еврочиновникам их избиратели еще могли бы простить, то пустые кошельки – вряд ли. Немецкая "Бильд" рассказывает историю жительницы Лейпцига: у нее и "Ауди" есть, и квартира в 70 метров под Лейпцигом. По всему выходит средний класс. А теперь вот так: "Я не успеваю накопить денег к Пасхе или ко дню рождения. Рождественские подарки я покупаю летом. Фрукты и овощи – по субботам вечером, потому что это время скидок. Свет и электронные устройства я всегда выключаю".

Это у женщины еще не спросили, что там с водой: по опросам, две трети жителей Германии моются теперь гораздо реже, чем весной. Но им, считают, очевидно, в немецком правительстве, еще есть на чем экономить: не зря же под ветрогенерацию 2% территории страны хотят отдать. И вот варадокс: ради экологии целые лесные массивы пойдут под топор – больше ветряки ставить просто негде.

"Наше руководство не знает, чем оно будет отапливать страну через два месяца! Тем не менее это же самое руководство настаивает на отказе от угля из-за экологии. Вот как одно вяжется с другим?! План перехода на возобновляемые источники провалился, но правительство все-таки хочет добиться его реализации. Из этого ничего не получится!" – уверен Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии.

Во вторник одна из лидеров "Зеленых" – Анналена Бербок – вместе с канцлером упрашивала высоких гостей из Египта нарастить поставки газа. Шольц, видимо, так устал, что прямо со встречи уехал в отпуск.

Едва ли немцам, половина из которых, по опросам, готова выходить на массовые демонстрации против роста цен, могли понравиться такие заявления. Но спешно разбирать рюкзак и возвращаться в кабинет Шольца заставило не это, а кризис Uniper. Компания еще в понедельник потратила все два миллиарда долларов госкредита, что ей спешно и совсем недавно выдавало немецкое правительство.

"Uniper столкнулась с серьезными трудностями. Компания, имеющая первостепенное значение для экономического развития нашей страны, для энергоснабжения отдельных граждан, а также для бизнеса. Мы поговорили с акционерами и правительством Финляндии, которое имеет долю в Uniper, и согласовали решение. Оно таково: мы выкупаем 30-процентную долю в компании", – заявил Шольц.

И будто мало было Шольцу проблем, так еще выяснилось, что он на "вы" с гостайнами. В обычной потсдамской урне нашлись секретные бумаги канцлера: календарь встреч, переписка по электронной почте, даже краткие профайлы глав государств. И на всем этом, как пишет "Шпигель", стоял гриф "для служебного пользования". "К обращению с такими файлами применяются строгие правила: они должны быть уничтожены так, чтобы содержание не могло быть различимо. Их может просматривать только человек, прошедший проверку безопасности", – отмечает "Шпигель".

Шольца теперь в европейской прессе все чаще отправляют вслед за правительствами Болгарии, Эстонии, Италии и Британии. Знаменитой фразой робота-убийцы Джонсон попрощался с парламентом, чтобы передать полномочия либо Риши Сунаку, либо Лиз Трасс. Причем последняя теперь в статусе фаворита. Специалист по финансам Сунак стране, где на фоне инфляции продажи мяса упали на четверть, похоже, не нужен. Гораздо важнее России противостоять.

Трасс, которая свою кампанию на антироссийской риторике и построила, в случае победы, вероятно, будет стоять за санкции до последнего состоятельного британца.

В Италии все может быть иначе. Марио Драги всю неделю не давали уйти ни президент, отклонивший заявление об отставке, ни парламент, в котором премьеру выдали вотум доверия, но он ушел. Хотя не факт, что насовсем. Начавшийся с раскола в правящей коалиции кризис некоторые связывают с политической местью предшественника премьера Джузеппе Конте. Но, скорее всего, опытный финансист Драги просто понял, что любая руководящая должность в Европе постепенно становится расстрельной. И стреляться не захотел.

Теперь власть в стране рискует "поправеть": согласно опросам, самой популярной политической силой быстро становится Fratelli d'Italia – "Братья Италии", которых оппоненты называют наследниками Муссолини. На деле все не так радикально. Куда хуже для нынешнего европейского курса будет, если Италия перестанет держать общий русофобский строй.

"Русские прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства. Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие Украине. Это одна из многих серьезных проблем. У нас также не будет возможности подписывать новые энергетические контракты накануне зимы", – считает Луиджи ди Майо, министр иностранных дел Италии.

С оружием, впрочем, уже проблемы. Только в среду премьер Польши Моравецкий хвастает 28 бывшими в употреблении "Абрамсами" – их Варшава закупает у Вашингтона, чтобы самой не остаться без бронемашин. А уже в пятницу глава польского МИДа Шинковский обвиняет немецкое правительство в провале так называемых "круговых обменов" – это когда советскую технику, уходящую Украине, должны замещать крупные страны НАТО.

"Чем более современные вооружения мы даем Украине от НАТО, тем дальше русские будут продвигаться в глубь Украины. И то, что мы делаем в настоящее время, способствует увеличению продолжительности войны, хотим мы этого или нет. Для нас дело чести и морали – заявить свою позицию о том, что необходима новая стратегия, целью которой был бы мир и формулирование хорошего предложения о мире", – уверен глава Венгрии Виктор Орбан.

А им всем ведь еще санкции согласовывать. В седьмой пакет на этой неделе ЕС с большим трудом уместил лишь запреты для нескольких организаций и полусотни человек. Самым большим успехом еврочиновники могли бы считать отказ от импорта российского золота, если бы на Союз от всей Европы, по данным Politico, не приходилось лишь 10 его процентов. Хотели еще российский титан запретить, да Франция не дала: "Аэробусы" тоже из чего-то делать надо.

"Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах. Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское. К 2030 году накопятся проблемы западного мира. В США будет очень серьезный кризис. В европейских странах почти неизбежен экономический спад, который также может вызвать политические бури. Вполне может быть, что этот конфликт положит конец западному господству и в дверь постучится многополярный миропорядок", – заявил Виктор Орбан.

Венгерский премьер, чей министр Сийярто в конце недели ездил в Москву договариваться о дополнительных поставках газа, нынешнюю политику ЕС назвал выстрелом уже не в ногу, а в легкие Европы – вот она теперь и задыхается. Начальникам в Брюсселе Орбану бы и ответить, но им сейчас не до того: санкции должны были пошатнуть политику Кремля, а зашаталась вместо этого вся Европа.

После выборов падает популярность Макрона: на неделе во Франции опубликовали отчет, согласно которому он потратил на кампанию 17 миллионов евро – больше всех кандидатов. Проблемы в Словакии, где уже в сентябре может окончательно распасться правящая коалиция. В пятницу из солидарности с Украиной крупнейшая торговая сеть Германии переименовала "московское" мороженое в "киевское". На более радикальные меры сил у Европы с каждым днем все меньше.