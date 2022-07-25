"Газпром" снижает поставки по "Северному потоку" до 20% мощности

"Газпром" останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая". Поставки по газопроводу "Северный поток" могут упасть вдвое. С 27 июля будут прокачивать не более 33 миллионов кубометров в сутки. То есть 20% от мощности магистрали.

В официальном сообщении компании говорится, что турбина будет остановлена "В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. И в соответствии с предписанием Ростехнадзора – с учетом технического состояния двигателя", сообщается в Telegram-канале компании.

"Северный поток" является основным маршрутом поставок газа "Газпрома" в Европу. Он возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.

Европейские власти время от времени заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, которые повлекли за собой проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.