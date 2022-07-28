Три главные ипотечные программы профинансируют на 45,5 млрд рублей

На реализацию ипотечных программ правительство России дополнительно направит еще 45,5 миллиарда рублей. Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, программы пользуются у россиян повышенным спросом, поэтому предусмотренные на них бюджетные средства уже практически закончились.

"Большая часть ресурсов пойдет на финансирование программы льготная ипотека, почти 16 миллиардов мы направим на семейную ипотеку, более 4 миллиардов – на дальневосточную ипотеку", – рассказал Михаил Мишустин на совещании кабинета министров.

Он также напомнил, что правительство системно поддерживает льготные ипотечные программы. В частности, по поручению президента Владимира Путина уже запущена выдачаипотечных кредитов под 7 процентов годовых.

Ранее на сайте Минстроя РФ был опубликован паспорт федерального проекта "Ипотека". В документе указывается, что к 2030 году объем средств, привлекаемых в жилищное строительство за счет ипотеки, увеличится до 7,7 триллиона рублей.