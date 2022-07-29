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Ситуация в Донбассе 47 минут назад

29 июля 2022 16:52

Президент России дал поручения, связанные с ДНР и ЛНР


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Россия должна помочь ДНР и ЛНР в восстановлении жилья и инфраструктуры. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

Глава государства поставил задачу, согласно которой жители Донбасса должны провести уже ближайшую зиму в нормальных, человеческих условиях.

Марат Хуснуллин, в свою очередь, предложил выдавать жилищные сертификаты тем, чьи дома были разрушены. Владимир Путин эту идею поддержал.

Вице-премьер также представил президенту мастер-план развития Мариуполя. По словам государственного деятеля, полное восстановление города возможно в течение трех лет.

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общество экономика Владимир Путин Марат Хуснуллин Донбасс новости

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