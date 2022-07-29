Президент России дал поручения, связанные с ДНР и ЛНР

Россия должна помочь ДНР и ЛНР в восстановлении жилья и инфраструктуры. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

Глава государства поставил задачу, согласно которой жители Донбасса должны провести уже ближайшую зиму в нормальных, человеческих условиях. Марат Хуснуллин, в свою очередь, предложил выдавать жилищные сертификаты тем, чьи дома были разрушены. Владимир Путин эту идею поддержал. Вице-премьер также представил президенту мастер-план развития Мариуполя. По словам государственного деятеля, полное восстановление города возможно в течение трех лет.