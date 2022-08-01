Немецкий политик предложил ответить России "золотом" из помойки

Замглавы министерства окружающей среды земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман предложил немцам стать "мусорными детективами" и шпионить за соседями.

Как пояснил Бауман в интервью агентству DPA, жителям Германии необходимо более тщательно сортировать мусор, так как из пищевых отходов можно производить биогаз.

"Из банановой кожуры производится природный газ, и тогда нам меньше нужно газа Путина", – заявил Бауман.

По словам чиновника, он сам время от времени заглядывает в мусорные бачки, а также становится "более конкретен" по отношению к живущим по соседству.

Бауман ссылается на исследования, согласно которым две трети отходов являются вторсырьём или органикой. По мнению Баумана, вторичная переработка органических отходов вносит "огромный вклад" в энергетический переход, пишет РИА Новости.

"Это наше золото – остаточные отходы", – подчеркнул замминистра.

Бауман уверен, что при соответствующем подходе можно увеличить число людей в стране, которые получают электроэнергию и тепло за счёт биогаза, с 230 тысяч до 400 тысяч.