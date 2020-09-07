07 сентября 2020 09:02

Apple объявит дату презентации iPhone 12 на этой неделе

До конца этой недели Apple объявит, когда проведет виртуальную презентацию новых устройств, самыми ожидаемыми из которых являются iPhone нового поколения. Такой информацией поделился в Twitter журналист Bloomberg Марк Гурман, уже много лет регулярно транслирующий достоверные сведения от своих источников в "яблочной" корпорации.

Гурман отметил, что анонса каких-то новинок на этой неделе он лично не ожидает. Перед этим другой инсайдер, с куда менее впечатляющим послужным списком — Джон Проссер — заявил, что Apple утром 8 сентября разошлет пресс-релиз. Ранее Проссер писал, что именно так будут скоро анонсированы новый iPad Air и часы Apple Watch.

Обычно Apple рассылает приглашения на презентации за пару недель до события. Однако в случае с виртуальным онлайновым мероприятием — таким из-за пандемии наверняка будет анонс новых iPhone — этот срок может и сократиться. Так что если презентацию правда анонсируют на этой неделе, сами смартфоны мы можем увидеть совсем скоро.

При этом в Apple еще в июле официально объявили: ждать новых смартфонов в привычные сроки в этот раз не стоит. На процесс разработки и подготовки массового производства новинок в этот раз из-за пандемии потребовалось больше времени, поэтому аппараты появятся в продаже, как заявил главный финансовый директор компании Лука Маэстри, "на несколько недель позже".

При этом как именно будут выглядеть новые смартфоны Apple, уже примерно понятно — их реалистичные макеты, выполненные по доступным производителям аксессуаров чертежам, еще пару месяцев назад показали на видео.

Предполагается, что в "двенадцатую" серию войдут компактный iPhone с 5,4-дюймовым экраном, два 6,1-дюймовых аппарата — один попроще и подешевле, второй — продвинутый, а также старший iPhone с экраном в 6,7 дюйма и системой трехмерного "зрения". Все новинки будут выполнены в схожей с iPad Pro манере. Им достанется корпус с более острыми гранями — как у нового планшета и iPhone 4, — OLED-дисплеи и модуль для подключения к 5G-сетям.

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