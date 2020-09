Apple объявит дату презентации iPhone 12 на этой неделе

До конца этой недели Apple объявит, когда проведет виртуальную презентацию новых устройств, самыми ожидаемыми из которых являются iPhone нового поколения. Такой информацией поделился в Twitter журналист Bloomberg Марк Гурман, уже много лет регулярно транслирующий достоверные сведения от своих источников в "яблочной" корпорации.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.