Вести.net: США готовят санкции против крупнейшего в Китае производителя процессоров

Политико-технологическое давление США на Китай вообще и компанию Huawei в частности переходит на новый уровень. Представитель американского министерства обороны официально заявил, что обсуждается введение санкций против крупнейшего в Китае производителя микропроцессоров SMIC.

Если это произойдет, то возможности Пекина производить свои чипы будут существенно ослаблены. Поводом для введения санкция стало заявление подрядчика минобороны США о том, что этот производитель выполняет заказы для китайской армии. В SMIC заявили, что это неправда, корпорация делает продукцию только для гражданского сектора и отдельно подчеркнули, что готова общаться с министерствами и ведомствами США, чтобы доказать свою непричастность.

Впрочем, скорее всего решающим фактором тут будет не открытость китайской корпорации, а политика и какие-то торги между странами. Дело в том, что аналогичные санкции много лет назад ввели против компании Huawei за сотрудничество с армией Китая и промышленный шпионаж. Действовать они начали не сразу, но сейчас компания уже не может заказать у ведущих мировых производителей даже изготовление процессоров собственной разработки. Дело в том, что собственно физическое изготовление современных процессоров — дело дорогое и очень технологичное, доступное немногим. Huawei заказывал производство своих чипов на Тайване, на крупнейшей фабрике, которая обслуживает большинство заказов корпораций уровня Apple или Qualcomm. Но там используются технологии и патенты на оборудование, принадлежащие американским компаниям, и вот это как раз и попало под санкции.

В итоге по сообщениям китайской прессы у флагманских процессоров Huawei Kirin 9000 осталось примерно на полгода выпуска телефонов. Они даже не анонсировали в этом году свою новую модель, потому что негде будет изготавливать. Китайская же фабрика SMIC сегодня возможностями тайваньских конкурентов не обладает, но правительство страны анонсировало многомиллиардную инвестицию в ее модернизацию, чтобы в Китае была не только сборка гаджетов, но и производство самых современных полупроводников. И вот заговорили про санкции и против этого предприятия, что поставит под угрозу все эти планы.

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И два слова про самый яркий скандал последних дней. Epic Games, которая борется против большой комиссии в App Store, подала новую жалобу против Apple. Компания потребовала от суда восстановить игру Fortnite в «яблочном» магазине приложений на время, пока идет разбирательство между компаниями. Разработчики требуют так называемого временного судебного запрета, мол, мы теряем очень много денег из-за позиции Apple, и приводят конкретные данные: xисло активных пользователей упало на 60%. Кроме того, Epic Games пытается в очередной раз доказать, что Apple это монополия, потому что на нее приходится больше половины выручки от всех продаж в среднем смартфонов по миру, а также больше 60% прибыли на глобальном рынке смартфонов.

Вероятность того, что суд удовлетворит жалобу не очень велика. Буквально пару недель назад он уже отказал по той же просьбе и разрешил Apple не возвращать игру в App Store. Логика там была следующая – сначала всех условия магазина устраивали, а теперь Epic Games сознательно нарушила договор и требует от Apple еще и пойти им навстречу.