Опрос пользователей Steam выявил самое популярное игровое "железо"

Платформа распространения компьютерных игр Steam подвела итоги ежемесячного опроса пользователей об используемом в их компьютерах "железе". Исследование позволило выявить самую популярную видеокарту и процессоры.

В рейтинге видеоадаптеров лидирует NVIDIA GeForce GTX 1060 — она позволяет с высокими настройками графики комфортно играть в разрешении FullHD практически в любые игры. GTX 1060 использует 11,18% принявших участие в опросе пользователей. На втором месте — GeForce GTX 1050 Ti, на третьем — GeForce GTX 1050, а замыкают первую пятерку GeForce GTX 1070 и GeForce GTX 1650.

Видеоадаптер производительной 20-й серии — GeForce RTX 2060 — появляется в рейтинге только на 7-м месте. Его используют 2,88% игроков. А самая популярная видеокарта конкурента NVIDIA — AMD, Radeon RX 580 — фигурирует только на девятой позиции с долей 2,15%. В целом графические ускорители NVIDIA установлены в 73,82% компьютеров пользователей Steam, карты AMD — в 16,25% машин, а еще 9,8% игроков полагаются на графику Intel. Подавляющее большинство — 65,55% — играют в разрешении FullHD. Более четкой картинкой могут побаловать себя только 10,87% игроков.

В области процессоров Intel остается безоговорочным лидером — чипы производителя установлены в 75,05% игровых компьютеров. Однако доля AMD весь последний год неуклонно растет: только за последний месяц "альтернативный" производитель отвоевал у Intel 1,18% рынка, прирост с апреля — 3,2%.

Большинство используемых геймерами процессоров (45,73%) — четырехъядерные. Шестиядерные чипы стоят в 24,3% игровых ПК, восьмиядерные — только в 8,24%. 19,41% игроков используют наименее производительные, двухъядерные процессоры. При этом в 41,2% компьютеров пользователей Steam установлено 16 ГБ оперативной памяти — это самый популярный объем.