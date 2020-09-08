Вести.net: "Ростелеком" закрыл национальный поисковый портал "Спутник"

"Ростелеком" закрыл национальный поисковый портал "Спутник" — он проработал чуть больше шести лет. О планах правительства по созданию национального поисковика стало известно еще в 2010-м, а два года спустя команду программистов компании "Кирилл и Мефодий", начавшую это проект, выкупил "Ростелеком". Всего на госпоиск потратили около двух миллиардов рублей.

Запустили его в мае 2014 года, через год добавился одноименный браузер. Ставку сделали на безопасность и социальность: поиск по аптекам, детский режим, но особого успеха не случилось. На 2016-й год на него приходился всего один процент поискового трафика в России. Этот рынок в нашей стране и тогда, и сейчас примерно поровну делят "Яндекс" и Google. В 2017 году "Ростелеком" вложил дополнительные 260 млн рублей, но и это не исправило ситуацию. Теперь дочка "Ростелекома", которой принадлежит поисковик, окончательно закрыла проект. С главной страницы портала убрали поисковую строку, больше ничего через "Спутник" искать нельзя. Поисковую технология адаптировали под корпоративные задачи – поиск по базам данных, в частности, она используется в "Роспатенте".

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Телефоны необычных форм-факторов возвращаются. После почти десяти лет засилья практически одинаковых внешне устройств, на рынок выходят целые наборы оригинальных конструкций. Вот, например, LG подтвердили утекшее ранее название новой, еще не анонсированной официально модели Wing — "крыло", если по-русски.

О том, что корейцы готовят премьеру необычного аппаратаб стало известно еще несколько месяцев назад. Более того, LG, очевидно, сами старательно подогревают интерес утечками и тизерами. Выглядеть он будет, по сути, как два экрана один над другим, причем верхний экран может вращаться на шарнире, превращая телефон в подобие буквы Т. В сеть утекли пару роликов, из которых понятно, как именно можно использовать такой форм-фактор. На большой экран выводится какое-то основное приложение, на маленький – клавиатура или кнопки управления. Например, так можно сочетать навигатор и музыку, или гонки компьютерные и карту трасс.

Основной дисплей сравнительно большой, почти 7 дюймов, вспомогательный поменьше – всего 4 дюйма. Интересно, что у LG уже был телефон с похожим шарниром, аж в 2006 году. Он даже засветился в первом фильме про "железного человека". Правда, тогда ни телефон, ни сам форм-фактор популярными не стали, и вот компания решила попробовать еще раз почти 15 лет спустя. Полноценную презентацию аппарата проведут 14 сентября, стоить он будет, судя по утечкам, $1000.

Вообще LG в начале этого года обещала, что рассчитывает сделать свое смартфон-подразделение прибыльным к концу 2021 года. Сейчас доля компании на глобальном рынке находится на уровне около 2-3%, и подразделение не окупается. Выиграть у конкурентов корейцы хотели как раз за счет WOW-фактора. Модульные телефоны не пошли, но судя по всему, в линейке появятся и другие необычные устройства. Самое интересное во всем этом это то, что практически одновременно Samsung представили вторую версию складного планшета-телефона. Motorola пытается возродить Razr и SPN, но другой концепции. А еще стартует Surface Duo от Microsoft – книгоподобный телефон с двумя экранами на шарнире. Все это пока очень дорого, но если это тренд, то со временем появится и бюджетный интересный смартфон.