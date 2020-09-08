Apple объявила дату презентации, на которой не покажет iPhone 12

Apple официально объявила дату очередной презентации — виртуальное онлайн-мероприятие под названием "Время летит" (такими словами сопровождается приглашение для прессы) состоится 15 сентября. Резонно предположить, что ключевой новинкой станут новые смарт-часы Apple Watch Series 6, а вот анонса iPhone 12 придется подождать еще как минимум несколько недель – сроки готовности устройства в этом году сдвинулись из-за пандемии.

По информации Bloomberg, анонс четырех новых айфонов состоится только в октябре. Будут представлены более доступные модели с экранами диагональю 5,4 и 6,1 дюйма и более дорогие "Pro"-модели — с экранами 6,1 и 6,7 дюйма. У последних будет трехмерная камера-лидар, при этом как минимум некоторые из устройств оснастят поддержкой сетей пятого поколения.

Что касается презентации 15 сентября, там, вероятнее всего, покажут две новых версии Apple Watch — более продвинутую, в дизайне Series 5 но с функцией измерения насыщения крови кислородом, и более доступную, наследницу Series 3 — с относительно небольшим дисплеем, но современным быстрым процессором.

Возможно, 15 сентября Apple также представит новый iPad Air в дизайне 11-дюймового iPad Pro и упрощенную версию смарт-колонки HomePod. Трансляция презентации стартует на сайте Apple в 8 вечера по московскому времени.