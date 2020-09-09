Вести.net: IT-компании начали разочаровываться в удаленке

Глава Netflix раскритиковал удаленную работу. Рид Хастингс в интервью The Wall Street Journal заявил, что массовый уход сотрудников из офисов не приносит положительных результатов и чуть ли не главный недостаток – отсутствие личных встреч, особенно на международном уровне. Он пояснил, тяжелее всего сотрудникам Netflix дается обсуждение идей, что в целом неудивительно — компания занимается созданием контента и от творческих идей в ее работе зависит очень многое.

По словам Хастингса, сотрудники Netflix вернутся в офисы почти сразу, как появятся доступные вакцины от коронавируса. На то, чтобы привить всех сотрудников, уйдет примерно полгода. Будущее бизнеса в целом Хастингс оценивает так: стандартная пятидневная рабочая неделя превратится в четыре дня в офисе, плюс один день из дома. Это лишний раз подтверждает, что многие компании в итоге разочаровались в удаленке. Тот же The Wall Street Journal уже писал: большинство руководителей отмечают быстрое выгорание сотрудников, которые работают из дома.

Еще одна заметная проблема – в таком формате куда труднее обучать новых сотрудников. Им нельзя просто взять и показать, как делается работа. В итоге ИТ-корпорации разрабатывают уже технологические решения для того, чтобы упростить компаниям контроль всего при возвращении в офис. Например, свои инструменты для планирования и быстрой оценки тестов на коронавирус для всех сотрудников есть у Google, Oracle, Salesforce и Microsoft.

У последней и вовсе появилось специальное коронавирусное приложение, которое может работать как пропуск в офис. Там собраны все данные о том, когда сотрудник сдавал тест, какой результат он показал и так далее. Появились также специальные брелки, которые считывают контакты сотрудников друг с другом, что упрощает отслеживание, если кто-то заболел. Они же напоминают людям соблюдать дистанцию в полтора метра, если кто-то подходит слишком близко.

В России же пока отношение к удаленке в разных компаниях разное. Многие крупные игроки разрешили сотрудникам работать из дома до конца года, однако в офис люди все равно могут приезжать, если это необходимо. Для этого, как минимум, нужно измерить температуру на входе, где-то еще — сдать тест и убедиться, что он отрицательный.

Microsoft раскрыла внешний вид и цену будущей консоли Xbox Series S, по сути — младшей версии приставки нового поколения Xbox Series X. Началось все с того, что в сеть утекло фото и видео устройства, и компания в итоге признала, да, кадры подлинные и даже подтвердила цену новой приставки – $300. Это примерно 22 000 рублей, то есть сравнительно немного для консоли нового поколения. Впрочем, особенного ажиотажа вокруг именно Xbox нет, интригу с новым поколением консолей, которые должны поступить в продажу в конце этого года, традиционно держит компания Sony. Она так и не раскрыла цену своей будущей PlayStation, да и многие технические подробности тоже пока в секрете, но всякие новые технологии, конечно, обещаны. Например, геймпады с адаптивными курками, то есть изменяемым сопротивлением нажатию: мол, стрельба из автомата и из лука для игрока будет отличаться.

Коротко, о совершенно других приставках. Исследователи из Делфтского университета в Нидерландах доработали легендарный Game Boy так, чтобы он мог работать вообще без аккумуляторных батарей. Устройство получает энергию от солнечных панелей и, что интереснее, от нажатия на кнопок. То есть в теории, если играть достаточно интенсивно, то играть можно вечно. Впрочем, это теория, на практике от солнечных батарей пока приставка зависит довольно сильно и в облачный день периодически отключается. Даже с учетом того, что там нет звуковых эффектов, чтобы зря не тратить энергию. В общем, как говорят сами ученые, это даже не прототип, это проверка гипотезы о возможности создать приставку вообще без батареек.