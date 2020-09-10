Вести.net: СП "Сбербанка" и Mail.Ru покупает "Кухню на районе"

Сразу два крупных южнокорейских производителя чипов и различных комплектующих прекращают работу с Huawei: Samsung и SK Hynix. Для понимания масштаба – на эти две компании приходится более 40% мирового рынка флеш-памяти. Как пишет корейская пресса, причиной для разрыва отношений стали санкции со стороны США. Сделки не будут заключаться с 15 сентября. Samsung уже заявил, что не ждет больших проблем для себя, мол, у компании есть и другие покупатели, а вот SK Hynix ожидают трудности — в Китай сейчас уходят более трети ее продукции.

Для Huawei это будет очередным ударом со стороны США. Компания уже не может заказывать производство своих флагманских процессоров Kirin за рубежом, под санкции рискует попасть и китайский производитель чипов SMIC, и вот и корейские поставщики теперь тоже недоступны.

К российским новостям про переформатирование рынка доставки еды. Совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru "О2О"-холдинг получает контроль над фудтех-компанией "Кухня на районе ", почти 85% сервиса. Сумму сделки стороны не раскрывают, но ранее эту компанию оценивали в один миллиард. У ‘Кухни на районе’ нет ресторанов, это так называемая dark kitchen – «темная кухня», без зала. Доставку на небольшие расстояния осуществляют собственные курьеры на электровелосипедах, среднее время доставки — до 40 минут. Работает оно пока только в Москве, и то не во всей.

Mail.Ru и Сбербанк, которым уже принадлежит Delivery Club, активно инвестируют в это направление, например, в сервис доставки продуктов "Самокат". Главные конкурент и на этом поле тоже "Яндекс" с его "Яндекс.Едой" и "Яндекс.Лавкой". Компания еще в прошлом году обещала активно заняться доставкой готовой еды под своим брендом, даже называла проект "Облачной кухней ". Предполагалось, что готовить блюда будут любые рестораны из специальных наборов. Интересно, что аналитики не считают, что конкуренция "Яндекса" и Mail.Ru на этом поле приведет к вымыванию мелких игроков: наоборот, мелкие игроки необходимы в том числе и корпорациям.

Федор Вирин, партнер аналитической компании DataIsight: "Какие бы замечательные и прекрасные ребята ни были "Кухня на районе", "Тануки ", "Макдоналдс" — у них всегда одно и тоже меню. И этого меню хватает на две недели. В тот момент, когда оно заканчивается, человек вынужден мигрировать куда-то еще, и если, например, для "Тануки", которая представляет собой модель праздничного потребления, это хорошо, то для "Кухни на районе", которая представляет ежедневное потребление, это не хорошо. И тут без конкуренции они точно не выживут, потому что потребителю нужно иметь альтернативу: куда он может пойти и купить чего-то еще ".

А вот тренд на dark kitchen, рестораны без залов, сохранится, говорят в DataIsight. Время доставки только будет сокращаться и появятся своего рода гиперлокальные сервисы.

Федор Вирин, партнер аналитической компании DataIsight: "Вот китайский пример, который показывает нам прекрасную картинку, когда человек, выходя из поезда, заказывает себе в приложении кофе и пройдя три минуты по улице он подходит к постамату, перед ним набирает код в телефоне и достает только что сваренный кофе из одной из ячеек. Точно так же он достает из этой ячейки круассан, и что ему еще нужно, и гордый уходит на работу, сделав это прямо под своим офисом".

В пример DataIsight приводит интернет-магазины: заказов там стало намного больше после того, как массово появились пункты выдачи. Пример Китая показывает, что то же самое произойдет с рынком доставки еды.