Сервис Apple One могут представить 15 сентября

Слухи о том, что Apple намерена объединить несколько или все свои подписочные сервисы в единый пакет с разными тарифными планами, появились еще в конце прошлого года. Теперь обнаружено новой упоминание универсальной подписки.

Как пишет 9to5google, декомпиляция apk-файла приложения Apple Music для Android позволила обнаружить в нем упоминание подписочного сервиса Apple One. Издание предполагает, что официально его анонсируют 15 сентября — на виртуальном мероприятии, посвященном анонсу новых устройств компании.

Издание Bloomberg сообщало в августе, что в рамках Apple One (тогда это название считалось рабочим) пользователям предложат различные виды подписки. В базовый войдет только доступ к музыке Apple Music (в России — 169 рублей/месяц) и онлайн-кинотеатру Apple TV+ (199 рублей/месяц). Варианты подороже также будут включать игры Apple Arcade (199 рублей/месяц), новости Apple News+ (в России недоступны), дополнительное место с хранилище iCloud и абсолютно новый сервис с видеотренировками по фитнесу, которые можно будет просматривать в iOS-приложении и на Apple TV.

По данным агентства, новая услуга позволит потребителям сэкономить от $2 до $5 в месяц, по сравнению с оформлением подписки на каждый сервис по отдельности. Будет поддерживаться и семейный вариант подписки Family Sharing, позволяющий за небольшую доплату поделиться доступом с пятью другими аккаунтами. В какую сумму Apple оценит новую универсальную подписку, пока не известно.

В России аналогичные предложения уже есть у "Яндекса" ("Плюс" с бесплатным доступом к "Яндекс.Музыке", фильмам на "КиноПоиске", скидкам "Яндекс.Такси" и прочим за 199 рублей/месяц) и Mail.Ru Group (Combo со скидками на заказ еды в Delivery Club, поездки на каршеринге YouDrive и такси "Ситимобил", дополнительными 16 ГБ в "Облаке Mail.ru" и прочим за 199 рублей/месяц).