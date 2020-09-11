Вести.net: Huawei анонсировала новые гаджеты и ноутбуки

Huawei всячески старается показать, что санкции ее не сломят. То есть компания анонсировала новые "умные" часы, наушники с шумоподавлением и ноутбуки: все это было представлено на традиционной осенней конференции Huawei для разработчиков, которая обычно еще демонстрирует и свежую модель топового смартфонного процессора Kirin, поскольку происходит это накануне большой презентации Apple. Получается, что как минимум неделю процесcор Huawei гарантированно самый совершенный и мощный в мире.

Но в этом году Huawei традицию нарушил. Из-за санкций США подрядчик — тайваньская TSMC — отказалась принимать заказы от Huawei на изготовление процессоров. Более того, китайская компания рискует остаться вообще без комплектующих. Сотрудничество с ней прекратили многие производители, включая глобальных лидеров в отдельных областях.

Впрочем, без виртуальной победы над Apple на презентации Huawei все равно не обошлось. Компания показала свой обновленный ультрабук, MateBook X и постоянно сравнивала его именно с яблочным MacBook. Мол, он и тоньше, и легче, и экран у него больше, и, что вообще недоступно в MacBook, он сенсорный. Цена, впрочем, тоже не бросовая — от 1600 евро. Представили ноутбук побольше с 14-дюймовым дисплеем, чуть попроще и не такой дорогой, хотя и мощный, на флагманском процессоре от AMD, сделанным по технологии 7 нм. Цена на устройство начинается от 850 евро, это примерно 75 000 рублей.

Показала компания и сразу две модели "умных" часов. Первые – GT 2 Pro — рассчитаны на спортсменов. В компании сделали акцент на 100 с лишним видах активности, которые умеют замерять. Есть даже специальный режим для гольфа: часы следят за тем, правильно ли владелец бьет клюшкой по мячу. Вторые – Watch Fit для начинающих спортсменов, с анимацией, которая подсказывает, как делать разные упражнения. И опять же заявленная стоимость на демпинг компании в трудном положении не похожа, Pro версия так и вовсе стоит 350 евро.

Ну и показали новую версию беспроводных наушников FreeBuds Pro – похоже, ответ Apple c ее AirPods Pro. На этот раз Huawei сделала их чуть менее похожими на продукт конкурентов. Обещают, что наушники могут ослаблять шум на 40 дБ, что разумеется, больше, чем у Apple. А еще в Huawei уверяют, что это первые подобные наушники с функцией интеллектуального шумоподавления, динамического при этом. То есть они сами распознают окружающую среду и подстраивают режим шумоподавления именно под нее.

И к радионовостям. Sony Music, второй в мире по масштабам музыкальный лейбл, выходит на рынок подкастов. Компания заявила, что планирует выпустить около 40 различных разговорных шоу и разрабатывает более 100 оригинальных программ. Например, сразу два подкаста с режиссером Адамом Маккеем, а также шоу, где будут анализировать хиты 90-х. В Sony уверяют, что их инвестиции в проект — крупнейшие со стороны музыкального лейбла за всю историю подкастов.

Как пишет Bloomberg, сейчас рынок рекламы в подкастах США растет очень быстро, почти на 50% в год. Он уже превысил $700 млн, а каждый третий американец слушает такие программы хотя бы раз в месяц. Сейчас в это направление активно вкладываются стриминговые сервисы, например, тот же Spotify, подписавший звезду подкастов Джо Рогана аж за $100 млн. Аналитики предполагают, что Sony опасается конкуренции: если стриминговые платформы возьмут под контроль эту индустрию, лейблам будет тяжело с ними соперничать.