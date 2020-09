Вести.net: NVIDIA покупает разработчика процессоров ARM

NVIDIA покупает разработчика процессоров ARM у японского холдинга SoftBank за 40 млрд долларов. О сделке могут объявили сегодня. Впервые о переговорах стало известно в конце июня, когда агентство Bloomberg сообщило, что идет обсуждение о продаже крупного британского проектировщика микропроцессоров ARM Holdings, одному из лидеров производства графических процессоров и чипсетов, американской компании NVIDIA.

Тогда же один из учредителей компании ARM, Герман Хаузер, заявил журналистам, что эта сделка может стать настоящей катастрофой и, по мнению Хаузера, ожидаемый переход ARM в собственность NVIDIA может полностью изменить рынок, заставив разработчиков отказаться от использования этой архитектуры. Речь идет о том, что большинство лицензиатов технологий ARM являются конкурентами NVIDIA, это практически все большие чипмейкеры и производители смартфонов: AMD, Samsung, Apple, Qualcomm, Broadcom, Intel, Huawei и другие. Сейчас ARM — фактически главная платформа для мобильных устройств.

В год по ее лицензии производится 40 млрд процессоров для смартфонов и планшетов, микропроцессоров для интернета-вещей, а с недавних пор — еще и процессоры для ПК Microsoft Surface, ноутбуков серии Always On или Always Connected от Qualcomm. А с этого года и Apple мигрирует на ARM-процессоры в свои MacBook. Выглядит все так, будто постепенно ARM замещает всю архитектуру Intel. Мобильная сфера полностью использует процессорную архитектуру британцев, ниша не самых мощных лэптопов — тоже, одновременно с этим развивается несколько проектов по переводу серверов и дата-центров на ARM-процессоры. В общем, ARM явно находится на подъеме.

Продажа британской компании – это возможность холдинга SoftBank поправить свои дела после крайне неудачных вложений в WeWork и Uber. С NVIDIA все понятно — для нее это моментальный вход на рынок обычных процессоров, до сих пор компания была сосредоточена на специальных чипах для графических карт. В то же время, Bloomberg отмечает что сделка скорее всего привлечет пристальное внимание регуляторов.