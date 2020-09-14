Таможня США изъяла тысячи "поддельных AirPods". Ими оказались настоящие наушники OnePlus

Погранично-таможенная служба США отчиталась о перехвате крупной партии поддельных беспроводных наушников Apple AirPods в международном аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Как сообщается в официальном твиттере ведомства, всего было изъято около двух тысяч гарнитур, отправленных из Гонконга в штат Невада.

"Перехват этих поддельных наушников является прямым отражением бдительности и приверженности делу наших сотрудников", — похвастались таможенники в пресс-релизе, что помогло защитить экономику США от "урона, который могла бы нанести контрафактная продукция". Если бы AirPods были подлинными, добавили они, то вся партия оценивалась бы в $398 тысяч.

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CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.



Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB — CBP (@CBP) September 14, 2020

Впрочем, судя по фотографиям конфискованного товара, агенты погранслужбы приняли за подделку AirPods настоящие наушники OnePlus Buds. Об этом свидетельствуют надписи на коробках, причем внешне эти модели в самом деле очень похожи на гарнитуры Apple.

Кроме того, отмечает The Verge, если бы все наушники из перехваченной партии были OnePlus Buds, то стоимость устройств составляла бы $158 тысяч.

Hey, give those back! ���� — OnePlus USA (@OnePlus_USA) September 14, 2020

Ни в твиттере, ни в пресс-релизе службы бренд OnePlus не упоминается. Представители компании воздержались от комментариев, ограничившись таким сообщением в твиттере: "Эй, верните их назад!"