Таможня США изъяла тысячи "поддельных AirPods". Ими оказались настоящие наушники OnePlus

Погранично-таможенная служба США отчиталась о перехвате крупной партии поддельных беспроводных наушников Apple AirPods в международном аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Как сообщается в официальном твиттере ведомства, всего было изъято около двух тысяч гарнитур, отправленных из Гонконга в штат Невада.

"Перехват этих поддельных наушников является прямым отражением бдительности и приверженности делу наших сотрудников", — похвастались таможенники в пресс-релизе, что помогло защитить экономику США от "урона, который могла бы нанести контрафактная продукция". Если бы AirPods были подлинными, добавили они, то вся партия оценивалась бы в $398 тысяч.

