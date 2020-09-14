В России вышел Moto G9 Play: бюджетный смартфон с емкой батареей и NFC

Компания Motorola объявила о старте продаж смартфона Moto G9 Play на российском рынке. Его отличают невысокая цена, наличие аккумулятора большого объема, а также NFC-чипа для совершения бесконтактных платежей. Сбоку предусмотрена специальная клавиша для вызова голосового "Ассистента" Google, сообщили Вестям.Ru в пресс-службе.

Moto G9 Play снабжен 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ (1600х720 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 662 для устройств среднебюджетного уровня, 4 гигабайтами оперативной памяти и флеш-накопителем на 64 ГБ (можно расширить microSD-картой до 512 ГБ).

Разрешение селфи-камеры — 8 мегапикселей. Сзади установлена основная 48-мп камера с режимом ночного видения, 2-мп камера для макросъемки и 2-мп датчик глубины для размытия фона на портретах.

Батарея емкостью 5000 мАч позволяет непрерывно слушать музыку в течение 83 часов или стримить видео в течение 16 часов. Функция быстрой зарядки TurboPower, обещают в Motorola, "за пару минут зарядит устройство для нескольких часов работы".

До 20 сентября Moto G9 Play можно купить за 10 990 рублей. Затем цена увеличится до 12 990 рублей.