Новому айфону отказали в "скоростном" экране

Все модели iPhone 12, которые будут представлены позднее в этом году, сохранят старую частоту обновления экрана в 60 Гц. Причина — в нежелании Apple идти на компромисс, жертвуя временем автономной работы в угоду намного более "быстрому" дисплею. Такое мнение высказал аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, который редко ошибается в своих прогнозах.

По информации авторитетного эксперта, развертка 120 Гц (когда изображение на экране будет перерисовываться со скоростью 120 раз в секунду, что сделает анимации намного более плавными) достанется айфонам не ранее следующего года. Это произойдет после перехода Apple на маломощную технологию LTPO, которая позволит дисплеям i-устройств потреблять на 5–15% меньше энергии.

Частота обновления экрана в 60 Гц, как у линейки iPhone 11, уже начинает считаться в индустрии "медленной". Поддержка 120 Гц реализована во многих флагманах этого года, включая Samsung Galaxy S20 Plus, Xiaomi Redmi K30, OnePlus 8 Pro, Realme X50 и Asus ROG Phone 2, 90-герцевыми панелями оснащены Google Pixel 4, Oppo Reno 3 Pro 5G и OnePlus 7T.

Вместе с этим Куо сообщил, что младший, 5,4-дюймовый iPhone 12 получит немного более узкую "челку", чем другие новые модели. Связано это с необходимостью корректного отображения справочной информации по углам дисплея, такой как время и сила сигнала сотовой связи. Вырез у 6,1- и 6,7-дюймовых iPhone 12 будет такого же размера, как у представителей серии iPhone 11, пишет MacRumors со ссылкой на отчет.

Очередная презентация Apple запланирована на сегодня, 15 сентября. Предположительно, на ней покажут новые смарт-часы Apple Watch Series 6 с функцией измерения насыщения крови кислородом, планшет iPad Air в дизайне 11-дюймового iPad Pro и упрощенную версию "умной" колонки HomePod. Линейка iPhone 12, как ожидается, будет представлена в следующем месяце.