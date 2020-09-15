Вести.net: "Яндекс" поможет Huawei запустить в России голосового помощника

Huawei собирается использовать технологии "Яндекса" для запуска своего голосового помощника в России. Как пишет "Коммерсант", китайская компания договорилась с российским поисковиком об использовании технологической платформы, на которой работает голосовой помощник "Алиса", для адаптации своего голосового ассистента Celia. Что имеется в виду — не совсем понятно, но обе компании уже сотрудничают в области голосовых помощников — "Алиса" представлена на смартфонах Honor 30 Pro+. Судя по тому, как неохотно идут на наш рынок голосовые ассистенты, Alexa от Amazon к примеру до сих пор не дошла, можно смело говорить, что освоение русского языка дается цифровым помощника-иностранцам очень тяжело.

Похоже, и это пока только наше предположение, что Huawei рассчитывает не просто адаптировать свою помощницу Celia, а использовать в каком-то виде разработку "Яндекса", "Алису". Выбор именно "Яндекса" для так называемого процесса адаптации и продвижения своего голосового помощника в России довольно очевиден. По оценкам разработчика разговорного искусственного интеллекта Just AI в ноябре 2019 года голосовыми помощниками в России пользовались свыше 50 млн человек, при этом 45 млн прибегали к помощи именно голосового помощника "Алиса". Еще 8 млн человек выбрали Siri от Apple, 7 млн использовали Google Assistant.

Сейчас на российском рынке появился еще голосовой помощник "Маруся", от Mail.ru Group. "Тинькофф" банк развивает ассистента "Олега", а МТС представила "Марвина". До конца года свою "умную" помощницу "Варвару" планируют представить и Сбербанк. Так что рынок цифровых ассистентов в России набирает обороты. По прогнозу все того же Just AI, к 2023 году рынок голосовых помощников с искусственным интеллектом может достигнуть 33 млрд рублей.

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Oracle подтвердила заключение сделки по покупке бизнеса TikTok в США, и, что интересно, это совсем не покупка. Согласно документу, Oracle будет выступать в качестве надежного технологического партнера. Другими словами, американский бизнес TikTok переедет на облачный сервис Oracle, где будут храниться и обрабатываться пользовательские данные.

Интересно, что до сих пор TikTok использовал для хранения и обработки данных американской аудитории облачный сервис Google, с которым год назад заключил контракт на 800 млн долларов, соответственно, этот бюджет TikTok на облачные сервисы тоже переедет в Oracle. И, похоже, к компании перейдет все, кроме самого важного актива TikTok, его рекомендательной системы, так как китайское правительство запретило экспорт технологии искусственного интеллекта, то есть практически все алгоритмы, которые использует соцсеть, текстовый анализ сообщений, распознавание голоса и лиц, персонализация контента. И как в таком случае будет работать приложение непонятно, создание своей собственной системы рекомендаций на базе искусственного интеллекта требует большого количества ресурсов и времени. Правительство США пообещало в течение недели рассмотреть это соглашение.