В "Яндекс.Карты" добавили полное расписание общественного транспорта

Разработчики "Яндекс.Карт" объявили о запуске новой функции — теперь там можно ознакомиться с полным расписанием общественного транспорта на месяц вперед. Благодаря этому пользователи сервиса смогут точнее спланировать маршрут — например, узнать, с какой остановки уезжает последний трамвай, и как он ходит в выходные или по четным дням.

Посмотреть точный график движения транспорта можно на карточке остановки. "В ней указано время прибытия или то, как часто ходит нужный транспорт — например, каждые 5 или 10 минут, — сообщили Вестям.Ru в пресс-службе. — Также в расписании можно фильтровать маршруты и открывать встроенный календарь, чтобы посмотреть, как ходит транспорт в конкретный день".

Кроме того, "Яндекс.Карты" позволяют узнать, где едет нужный автобус или трамвай в режиме реального времени. Для этого нужно перейти в режим "Транспорт", после чего точное местоположение транспорта будет отмечено на карте.

Расписание транспорта доступно "почти" для всех городов в России, отметили в компании.