Вести.net: издательства просят "Яндекс" и Mail.ru усилить борьбу с книжными пиратами

Книжные издательства просят "Яндекс " и Mail.ru Group внедрить цифровой отпечаток для поиска пиратских копий книг. Как пишут "Ведомости", "Российский книжный союз", в который входят свыше 200 издательств, попросил ИТ-компании удалять ссылки на пиратские сайты из поиска во внесудебном порядке, а также внедрить на своих площадках технологию распознавания нелегальных копий по цифровому отпечатку.

Подобный цифровой отпечаток с 2016 года использует "ВКонтакте". Соцсеть сравнивает легальные копии электронных и аудиокниг на платформе с теми, которые пользователи загружают на сайт. Нелегальные копии она не дает загрузить. Как итог за последние два года количество обнаруженных нелегальных копий на платформе снизилось с 24 000 до 5 900. В ноябре 2018 года крупнейшие российские ИТ-платформы "Яндекс", Mail.ru Group и "Рамблер" и правообладатели подписали меморандум, согласно которому ведется реестр ссылок на пиратские сайты, с которым платформы сверяются каждые пять минут и удаляют нелегальный контент. Но затрагивает это только музыку и видео, а "Российский союз" хочет, чтобы книги также вошли в список меморандума.

Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за выпуска единой подписки на свои сервисы Apple One, которую компания представила накануне. В единую подписку вошли Apple Music, Apple TV, облачное хранилище iCloud, Apple Arcade, Apple News и новый сервис видеотренировок Fitness+. Spotify заявила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке, побуждая покупателей делать выбор в пользу своих продуктов.

Издание The Verge приводит цитату из заявления, в котором шведский сервис просит антимонопольные органы оперативно пресечь антиконкурентное поведение. Если этого не произойдет, по мнению руководителей Spotify сообщество разработчиков понесет непоправимый ущерб, а "всеобщая свобода слушать, учиться, творить, общаться" будет поставлена под угрозу. В Apple уже ответили на это заявление, подчеркнув, что у пользователей есть возможность открывать альтернативы и наслаждаться ею. Стоит сказать, что это не первая жалоба Spotify на Apple регуляторам. В марте 2019 года сервис обратился в Еврокомиссию из-за того, что Apple не разрешала Siri и HomePod запускать Spotify, а в июне 2020 года началось расследование из-за комиссии в 30% App Store по жалобе все того же Spotify.