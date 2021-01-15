Xiaomi попала под американские санкции

Xiaomi — крупный производитель электроники, бренд номер 1 в России — оказался под амеркианскими санкциями. Xiaomi попала в список из девяти компаний, которые, по данным Reuters, администрация Трампа включила в черный список сотрудничающих с китайской армией.

Эти санкции менее жесткие, чем против Huawei: пока речь идет о запрете американцам и американским компаниям вкладываться в активы этих фирм. А если те уже владеют бумагами эти корпораций, избавиться от них нужно до 11 ноября.

"Компания выполняет требования законодательства и действует с соблюдением соответствующих законов и нормативных актов в рамках юрисдикции осуществляемой деятельности, — заявили в Xiaomi, комментируя решение властей США. — Компания напоминает, что занимается реализацией товаров и услуг для гражданского и коммерческого использования. Компания подтверждает, что не является собственностью вооруженных сил Китая, не связана с ними, не контролируется ими и не представляет собой "коммунистическую китайскую военную компанию", как утверждается в Законе о национальной обороне США (NDAA). Компания предпримет необходимые действия, чтобы защитить интересы Компании и своих акционеров".

Показательно, что нынешняя администрация сделала это меньше, чем за неделю до ухода. За последние месяцы давление со стороны Белого дома на китайские компании, в том числе — технологические, только усиливается. Под санкции попал крупнейший производитель микросхем — SMIC, а многочисленные ограничения против Huawei привели к тому, что компания оказалась на грани закрытия своего смартфонного бизнеса и продала подразделение Honor, чтобы вывести его из-под санкций.

Выгодоприобретателем при этом стала как раз Xiaomi, и вот теперь она тоже под санкциями. Другой выигравший от падения Huawei бренд — это корейская Samsung, которая как раз представила новую линейку флагманских смартфонов, Galaxy S21. Это, пожалуй, последняя громкая большая презентация в рамках ежегодной выставки CES.

В линейке три модели — Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Первые два, условно, базовые модели — если, конечно, такое понятие вообще применимо к телефонам с ценником выше 75 тысяч рублей. Последний — Ultra — премиальный.

Все модели получили более быстрый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который поместили прямо под экраном. Он стал больше по размеру и срабатывает, как уверяют, лучше. Процессора у линейки сразу два: флагманский Qualcomm Snapdragon 888 либо самсунговский Exynos 2100. Что именно будет установлено в каждый конкретный аппарат, зависит от региона. В Samsung говорят, что их чип тоже сделан по модному сейчас техпроцессу 5 нанометров и очень похож по характеристикам на Snapdragon.

Ну и едва ли не главное в сегодняшних топовых смартфонов — это фотовозможности. Тут видимых улучшений меньше: основной сенсор "ультра"-флагмана, как и в прошлом году, 108-мегапиксельный собственного производства Samsung. Но — доработанный. Есть ультраширокий объектив и два телефото-зума: ожин с трехкратным, другой — с десятикратным увеличением. Как сейчас модно — перископический, чтобы спрятать блок линз в корпус. Гибридный зум — до 100-кратного, с цифровым увеличением и улучшением фото с помощью искусственного интеллекта. А еще — сравнительно большой, аж 40 мегапикселей — сенсор на селфи-камере.

На презентации компания напирала на то, что теперь смартфон лучше снимает в условиях недостаточной освещенности, умея для этого объединять несколько пикселей матрицы в один большой. Совсем в темноте используют нейросети для "вытягивания" фотографий. Делают смартфоны снимки лучше и против света, совмещая изображения с разной экспозицией — и так далее.

Другой вопрос, что проверить это и сравнить с другими смартфонами пока сложно, даже если ты среди первых, кто добрался до нового Samsung, как мой коллега Павел Кушелев:

"Уже третье поколение подряд S-флагманы умеют снимать в разрешении 8K. Но S20 при этом страшно грелся, этот — вроде бы нет. Но здесь удивительная история: стабилизация видео работает просто уникально гладко и хорошо. Конечно же, как всегда на презентациях, нам не дали ни фото, ни видео с этих аппаратов перекидывать на свои, чтобы потом подвергнуть какому-то анализу или сравнению. Так что, наверное, линейка S21 пока еще ждет своей объективной оценки, но первое впечатление: посмотрите как работает хорошо.

Подробнее о фотовозможностях новых флагманов, о том, что еще Samsung добавил в свою экосистему, как это работает и сколько стоит — в итоговом выпуске нашей программы уже в эту субботу — не пропустите.