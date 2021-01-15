Слух: новому MacBook Pro вернут MagSafe, но уберут тачбар

Инженеры Apple работают над обновлением MacBook Pro — самым крупным за последние пять лет. Как ожидается, в новую модель ноутбука вернется магнитный коннектор MagSafe для зарядки, от которого в "прошках" компания отказалась в 2016 году, а также большее количество портов.

Такое предсказание сделал аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, который славится точностью своих прогнозов относительно будущих новинок Apple. При этом, по его данным, следующее поколение макбуков лишится сенсорной полоски Touch Bar над клавиатурой — на место тачбара вернут физические функциональные клавиши (F).

Как сообщил аналитик, в этом году Apple выпустит два MacBook Pro: с экранами на 14 и 16 дюймов. Новинки получат корпус с прямыми углами — в духе iPhone 12, дополнительные порты для подключения периферийных устройств, а также собственные ARM-процессоры Apple. Как ожидается, обновленные макбуки будут представлены в третьем квартале 2021 года, пишет 9to5Mac.

О том, что Apple намерена переработать дизайн ноутбуков, Куо также сообщал в конце прошлого года. Эксперт отмечал, что макбуки и "умные" часы Apple Watch получат изменения, связанные с форм-фактором, что станет самым значительным редизайном за последние несколько лет.