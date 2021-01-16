WhatsApp отложил введение новых правил для пользователей до 15 мая

Сетевой мессенджер WhatsApp пересмотрел сроки введения новой политики, согласно которой все пользователи должны будут открыть свои данные для Facebook. Такое заявление сделали представители администрации соцсети в минувшую пятницу.

Как сообщает ТАСС, это решение было принято в связи с возмущением пользователей, недовольных тем, что их данные могут попасть в открытый доступ. Администрация WhatsApp уверяет, что повода для беспокойства нет, диалоги в мессенджере будут надежно защищены двусторонним шифрованием.

Тем не менее, сроки введения новых правил пришлось сдвинуть, взяв паузу на объяснения и улаживание проблем. "Мы откладываем дату, когда пользователей попросят изучить и принять условия. Ни один аккаунт не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать больше, чтобы развеять дезинформацию по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp", – указано в заявлении. Предполагается, что новые правила вступят в силу 15 мая 2021 года.