Еженедельная программа Вести.net от 16 января 2020 года

В этом выпуске:

– Штурмовавших Капитолий в США выловили по фотографиям и видео в соцсетях, а Трампа заблокировали практически во всех социальных и не очень интернет-сервисах. Активные трамписты начали искать себе новую онлайн-платформу. Но претендовавшую на эту роль соцсеть Parler уничтожили менее, чем за неделю.

— Ситуация спровоцировала переток пользователей из сервиса в сервис, причем масштабный. В результате всего за три дня в Telegram, к примеру, зарегистрировались 25 миллионов человек.

— На этом блок, связанный с политикой Америки и ее хайтек-гигантов, можно было бы считать оконченным, когда б Трамп неожиданно не подписал еще один приказ о санкциях в отношении Китая. В список из девяти компаний попала Xiaomi – очень крупный производитель электроники и бренд номер один в России.

— Всю эту неделю в онлайне проходила выставка CES. Переход в виртуальный формат дается таким мероприятиям нелегко – ярких новостей было не так много, к тому же почти все время нашей программы ушло на американские скандалы – потому остановимся мы на самом большом анонсе этой недели – презентации новой флагманской линейки смартфонов Samsung.