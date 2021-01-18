Исследование: Apple Watch могут выявлять коронавирус до появления симптомов

Диагностировать коронавирус за неделю до появления симптомов можно с помощью Apple Watch. Как показало исследование, проведённое медицинским комплексом Mount Sinai в Нью-Йорке и Стэнфордским университетом, для этого просто необходимо мониторить сердечный ритм.

По данным ученых, вариабельность сердечного ритма человека меняется при наличии воспалений в организме. Причем при коронавирусной инфекции эти изменения носят более выраженный характер. "Умные" часы, например Apple Watch, способны фиксировать изменения в вариабельности сердечного ритма и на основе этих данных диагносцировать коронавирус на ранней стадии.

В исследовании приняли участие более 5 000 человек. Часть из них носили Apple Watch в течение пяти месяцев, другие пользовались устройствами Fitbit и Garmin. В результате исследования было установлено, что примерно за неделю до появления первых явных симптомов коронавирусной инфекции частота сердечных сокращений у человека повышается, что может служить основание для выявления заболевших COVID-19.

Таким образом, надеваемые гаджеты с пульсометром могут помочь в борьбе с пандемией, выявляя коронавирус до того, как заболевший заразит кого-то ещё. Правда, пока о запуске подобной функции ни один из производителей "умных" часов не сообщает.