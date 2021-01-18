В работе сервиса "Авито" произошел сбой

В работе "Авито" — популярного сервиса объявлений — наблюдается крупный сбой. Сообщения о неполадках начали поступать около 16:30 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Судя по онлайн-карте простоев, "Авито" работает нестабильно в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. 55% пользователей, оставивших жалобу в соцсетях, не могут выполнить вход, у 44% возникли проблемы с сайтом.

Представители компании признали факт сбоя. "Сайт недоступен, — говорится в официальном твиттер-аккаунте "Авито", — Мы нашли причины неполадки и устраняем ее".

Последний крупный сбой у "Авито" произошел 23 декабря — сервис был недоступен около часа.