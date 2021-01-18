Президентов-популистов хотят лишить соцсетей

После блокировки президента США Дональда Трампа в YouTube, Twitter и Facebook активисты призвали IT-компании принять аналогичные меры в отношении других политиков-популистов. В частности, от крупных соцсетей требуют удаления аккаунтов бразильского лидера Жаира Болсонару и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В Бразилии Болсонару частно сравнивают с Трампом за его популистские взгляды — политик преуменьшал значение пандемии коронавирусной инфекции, а администрация Twitter и Facebook в марте прошлого года заблокировала некоторые его видео за распространение дезинформации. В Индии членов правящей партии Бхаратия джаната парти также обвиняли в разжигании ненависти в Facebook.

Как написал в твиттере член оппозиционной партии Индийского национального конгресса Шаши Тхарур, аккаунты "избранных на руководящие должности людей, которые пытаются ограничить права и свободы", должны быть заблокированы в соцсетях. По мнению исследователя Школы права Университета Арканзаса Халеда а Бейдуна, блокировка Моди в Twitter была бы "следующим логичным шагом", цитирует его слова The Guardian.

Напомним, что 6 января сторонники Трампа, не признающие итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом США был избран демократ Джо Байден, взяли штурмом Капитолий. В результате столкновений с полицией погибли пять человек, десятки были задержаны.

На следующий день глава Facebook Марк Цукерберг объявил, что учетные записи Трампа в Facebook и Instagram будут заморожены на две недели — до окончания срока его полномочий. В Amazon заявили об отказе обслуживать Parler — соцсеть, популярную среди сторонников политика. А Twitter и вовсе бессрочно заблокировал личный аккаунт Трампа "в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

Меры в отношении аккаунтов действующего президента США также приняли Snapchat и Twitch, а YouTube 13 января запретил Трампу загружать новые видео в течение недели.