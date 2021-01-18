ФСИН сообщила о мощной кибератаке на свои сайты

Интернет-ресурсы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с прошлого дня сталкиваются с "массированными" DDoS-атаками. Целью хакеров стали официальный онлайн-портал ведомства, а также сайты территориальных органов и образовательных организаций ФСИН.

Атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS) — когда злоумышленники направляют на серверы жертвы огромное количество запросов, парализуя работу компьютерных систем, — ведутся из более чем полутора десятков зарубежных стран.

В частности, вредоносная активность была зафиксирована на серверах, находящихся в Китае, США, Турции, ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Тайване, Пакистане, Таиланде, Германии, Японии, Франции, Южной Корее, Сингапуре, Канаде и Индии.

"Официальный интернет-портал ФСИН России, куда входят сайт ФСИН, сайты территориальных органов и образовательных организаций ФСИН, в период с 18:00 17 января по настоящее время подвергся массированным DDoS-атакам", — цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-бюро ФСИН.