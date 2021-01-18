Скачок курса криптовалют вызвал дефицит видеокарт в России

Резкий рост курса биткоина, произошедший за последние несколько месяцев, привел к ажиотажному спросу на видеокарты на российском рынке. Комплектующие, которые используются для "добычи" криптовалюты, раскупаются почти мгновенно, а цены на них подскочили в полтора—два раза, пишут "Ведомости" со ссылкой на продавцов электроники.

По данным газеты, стоимость адаптеров выросла в среднем на $100, а самые высокопроизводительные модели и вовсе пропали из магазинов. Некоторые майнеры закупают партии от тысячи штук напрямую у поставщиков, еще до поступления GPU в открытую продажу. Как считают опрошенные изданием эксперты, дефицит продлится как минимум до лета этого года.

Ситуация с графическими ускорители и так была непростой. Как говорит глава Acer в России Дмитрий Кравченко, из-за пандемии и простаивающего производства перебои в поставках начались еще во II-м квартале прошлого года.

Рост курса поднял интерес россиян к майнингу биткоинов. В этом заключается особенность системы: единого центра, отвечающего за "эмиссию" виртуальных денег, не существует, а пользователи могут самостоятельно "добывать" монеты, задействуя для этого видеокарты в собственных компьютерах, которые рассчитывают хэши заголовков блока.

Цена биткоина растет с осени 2020-го. Криптовалюта, еще год назад стоившая около $4 тысяч, 9 января обновила исторический максимум, подорожав до $41 тысячи за единицу. Однако уже 11 января биткоин всего за сутки обвалился почти на четверть — до $30,5 тысячи. По данным CoinDesk, сейчас биткоин торгуется на уровне $35 882.