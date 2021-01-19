2020 Game: "худшему году в истории" посвятили игру

Независимый разработчик Макс Гаркавый выпустил бесплатную онлайн-игру 2020 Game, посвященную, по его словам, "сумасшедшему" 2020 году. Аркада предлагает заново пережить 2020-й, вспомнив о ключевых событиях прошлого года: от лесных пожаров в Австралии до президентских выборов в США.

2020 Game — это простой сайд-скроллер в духе Super Mario, который работает прямо в браузере. Управлять в нем можно нажатиями по экрану смартфона или стрелками на клавиатуре — например, чтобы уворачиваться от коронавируса, перепрыгивать тележки в супермаркете или собирать ничего не стоящие бочки с нефтью.

Мини-уровни 2020 Game содержат множество отсылок к главным событиям и тенденциям прошлого года. В частности, упоминаются обвал фондового рынка, ажиотажный спрос на туалетную бумагу, миф о влиянии 5G-вышек на распространение COVID-19, а также американское общественное движение в защиту прав темнокожего населения Black Lives Matter.