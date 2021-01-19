Песков: соцсети должны нести обязательства перед обществом

Компании, владеющие популярными социальными сетями, не имеют права по своему усмотрению решать, как именно им регулировать публикации в своих сервисах — такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что компании, которые зарабатывают деньги на том, что они являются платформой для большого количества людей, для населения многих стран, конечно, они должны нести определенные обязательства. Эти обязательства должны как-то регламентироваться. Оставлять это на такое произвольное мнение этих компаний, наверное, неправильно", – приводит его слова ТАСС.

Песков считает, что произвольная блокировка личных учетных записей действующего президента США по решению руководства Facebook и Twitter на фоне протестов в Вашингтоне стала "уроком для всего мира".

По мнению пресс-секретаря президента, нарабатывавшийся годами авторитет компаний у потребителей может быть разрушен за считаные дни или недели. "Это повод для стран и для граждан просто задуматься, насколько мы все должны аккуратно действовать с такой гегемонией крупных информационных компаний, их волюнтаризмом, который обязательно должен быть как-то взят все-таки в рамки на законодательном уровне", — заявил Песков.

Напомним, на фоне насильственных действий сторонников президента-республиканца при штурме здания Конгресса ведущие мировые соцсети заблокировали аккаунты Трампа: Facebook и Instagram — временно, а Twitter — навсегда. Представители компаний объяснили это опасениями, что публикации уходящего президента могут вызвать новые вспышки насилия. Трамп продолжает утверждать, что его соперник, демократ Джо Байден выиграл выборы благодаря фальсификациям.