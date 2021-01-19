Qualcomm показала новый процессор для недорогих флагманов 2021 года

Компания Qualcomm представила однокристальную систему Snapdragon 870 для Android-смартфонов субфлагманского уровня, которые будут выходить на протяжении этого года. Как ожидается, первой новая платформа достанется устройствам Motorola, OnePlus, Oppo и Xiaomi.

Snapdragon 870 — это преемник прошлогодних Snapdragon 865 и 865 Plus. Новейший чип использует ту же 7-нм архитектуру и те же ядра Kryo 585 и Adreno 650, что и старые модели, однако тактовая частота его "суперъядра" Cortex-A77 немного выше — 3,2 ГГц. За счет этого Snapdragon 870 примерно на 10% быстрее 865 (2,84 ГГц) и на 3% производительнее 865 Plus (3,1 ГГц).

В остальном новая платформа почти идентична предшественницам, пишет The Verge. Заявлена поддержка экранов с разрешением 1440p и частотой до 144 Гц или 4K при 60 Гц, а также камер до 200 мегапикселей. Тем же остался и 5G-модем — Snapdragon X55.

Причина выпуска Snapdragon 870 обусловлена требованиями рынка. Как объясняют в Qualcomm, по сути "разогнанная" версия старых моделей подойдет производителям, которым нужен топовый процессор, но без лучших возможностей Snapdragon 888 — самого передового мобильного чипа Qualcomm на сегодняшний день (в частности, им оснащаются Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21). В компании ожидают, что 870-я модель найдет применение в устройствах стоимостью до $800.