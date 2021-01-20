Telegram заблокировал сотни призывов к насилию

Павел Дуров рассказал о сотнях заблокированных в Telegram призывах к насилию в США. По словам основателя мессенджера, его команда с начала января начала получать все больше сообщений о связанной с Америкой публичной активности. По оценке Дурова, действия сотрудников мессенджера не дали этим призывам дойти до десятков тысяч пользователей.

Это, кстати, заметили и журналисты Financial Times, которые еще в начале прошлой недели отметили в статье: Telegram начал банить группы и каналы, в которых звучали призывы к насилию. Основатель Telegram также добавил, что команда модераторов продолжает удалять контент, который непосредственно провоцирует агрессию. Известно, что в предыдущем своем заявлении, где Дуров хвастался ростом аудитории, он тактично обошел тему США и событий в Вашингтоне.

Но, видимо, невозможно было молчать после появления иска к Apple c требованием удалить Telegram из App Store из-за того, что якобы мессенджер не пресекает распространение экстремистского контента. Мало того, что журналисты объявили Telegram пристанищем сторонников Трампа, которые после отключения соцсети Parler дружно устремились в мессенджер Дурова, так еще и нависла реальная угроза удаления сервиса из магазинов приложений Apple и Google.

Что же касается соцсети Parler, ее сайт возобновил свою работу, но не восстановился. Пока на нем есть только сообщение от генерального директора Джона Матце, который пообещал восстановить работу сайта в течение недели. Приложение соцсети при этом по-прежнему неактивно. Тут есть интересный момент – американские ИТ-эксперты конспирологи уверены, что вернутся в строй популярной у трампистов социальной сети помогла компания из Ростова-на-Дону. Из доказательств используется только IP-адрес в адресной записи домена Parler.com, который принадлежит российской компании DDoS-Guard. Эта компания специализируется на услугах по обеспечению защиты от DDoS-атак с 2011 года.

Еще до событий в Капитолии журналист Брайан Кребс, который занимается темами информационной безопасности, опубликовал большой материал, в котором обвинил ростовскую компанию в сотрудничестве с QAnon, 8chan, организацией "Хамас", а также сторонниками Трампа и много еще кем. Автор также намекнул, как усложнить жизнь компании DDoS-Guard, и проблемы начались с того, что российскую фирму попросили уйти из дата-центра Coresite в Лос-Анжелесе. Затем ростовские айтишники лишились нескольких контрактов. Между тем, в самой DDoS-Guard говорят, что компания аполитична, предоставляет услуги всем и действует исключительно в рамках закона.