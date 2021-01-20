Индия попросила WhatsApp отказаться от изменений в политике конфиденицальности

Министерство информационных технологий Индии обратилось к руководству самого популярного в стране мессенджера — WhatsApp. Принадлежащий Facebook сервис просят отказаться от планов вести новую политику конфиденциальности, по которой он имеет право обмениваться данными пользователей с соцсетью Марка Цукерберга.

Индия — крупнейший в мире рынок для WhatsApp, отмечает TechCrunch, так что проигнорировать мнение местных чиновников для Facebook будет непросто. Тем более, что в сфере регулирования интернета правительство страны в последнее время действует весьма жестко — например, десятками блокируя китайские приложения и игры.

В письме главе WhatsApp Уиллу Кэткарту индийское IT-министерство отметило: предстоящее (но пока отложенное до мая) введение новых условий предоставления услуг вызвало "глубокие опасения в отношении последствий для свободы выбора и независимости граждан Индии". Многие ранее называли шаг WhatsApp ультиматумом, предъявленным миллиардной аудитории мессенджера.

Индийские чиновники также попросили у администрации WhatsApp прояснить детали соглашения об обмене данными с Facebook и другими компаниями, а также поинтересовались, почему изменения политики конфиденциальности не касаются пользователей мессенджера в Евросоюзе.