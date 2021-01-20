YouTube продлил блокировку Дональда Трампа

Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, объявил о продлении временной блокировки канала президента США Дональда Трампа еще на одну неделю. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на представителей сервиса.

У Трампа на YouTube 2,79 млн подписчиков. До блокировки канал обычно размещал несколько видео каждый день, включая выступления Трампа и ролики поддерживающих политика СМИ. В качестве мотивировки своего решения в компании назвали потенциальный риск провокации вспышек насилия.

Помимо запрета на публикацию видео YouTube продолжит блокировать комментарии к уже опубликованным на канале президента-республиканца роликам. Исходно меры были приняты после штурма здания Конгресса США толпой сторонников проигравшего выборы президента — YouTube наказал канал Трампа за подстрекательство к насилию так называемым "страйком".

По правилам YouTube после первого "страйка" может последовать второй — уже с блокировкой загрузок на две недели, и третий, предусматривающий вечную блокировку канала. Ранее аккаунты Трампа были заблокированы в Twitter, Facebook и Instagram; эти блокировки объясняли аналогичным образом.