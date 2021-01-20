СМИ: LG может уйти c рынка смартфонов

Руководство LG позднее в этом году может объявить о закрытии подразделения по разработке мобильных устройств. Компания не выдерживает конкуренции с Samsung и Huawei, а бизнес терпит убытки — за последние пять лет LG потеряла на нем $4,5 миллиарда.

На этой неделе глава компании Квон Бонг-Сок разослал сотрудникам внутреннее письмо, в котором рассказал, что "конкуренция на мировом рынке становится все более ожесточенной". Представители LG подтвердили корейскому изданию The Korea Herald подлинность записки, добавив, что "компания рассматривает все возможные варианты, включая продажу, выход и сокращение бизнеса смартфонов". Тем не менее, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Чтобы выделиться на рынке, в последние годы LG старается удивить потребителей необычным форм-фактором. В 2019 году фирма выпустила смартфон-двухэкранник G8X ThinQ, а в прошлом представила экспериментальную модель Wing с вращающимся T-образным экраном.

Теперь все внимание LG уделено смартфону Rollable с дисплеем "рулонного" типа — его панель автоматически вытягивается из корпуса, увеличивая свою диагональ. Концепт футуристического устройства был показан ранее в этом месяце. В LG пообещали выпустить новинку уже в 2021 году, однако теперь Rollable, похоже, может стать последним смартфоном компании.

LG уже давно выбыла из группы лидеров рынка смартфонов. В I-м квартале 2013-го корейцы занимали место третьего крупнейшего производителя, а по итогам III-го квартала 2020 года не вошли даже в первую семерку (данные Counterpoint), пропустив вперед Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo.