Трамп помиловал экс-инженера Google

Дональд Трамп в последний день своего нахождения на посту президента США помиловал Энтони Левандовски — бывшего сотрудника подразделения по разработке беспилотных авто Google, которого в прошлом году приговорили к 18 месяцам тюрьмы за кражу коммерческих секретов. Как говорится в сообщении Белого дома, инженер "заплатил высокую цену за свои действия и намеревается посвятить свои таланты во благо общества".

"Моя семья и я благодарны за возможность двигаться вперед, а также благодарны президенту и другим людям, которые меня поддерживали и защищали", — написал Левандовски в твиттере. Его помилование поддержали выдающиеся деятели IT-индустрии, включая инвестора-миллиардера Питера Тиля и основателя Oculus Палмера Лаки.

