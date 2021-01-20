Трамп помиловал экс-инженера Google

Дональд Трамп в последний день своего нахождения на посту президента США помиловал Энтони Левандовски — бывшего сотрудника подразделения по разработке беспилотных авто Google, которого в прошлом году приговорили к 18 месяцам тюрьмы за кражу коммерческих секретов. Как говорится в сообщении Белого дома, инженер "заплатил высокую цену за свои действия и намеревается посвятить свои таланты во благо общества".

"Моя семья и я благодарны за возможность двигаться вперед, а также благодарны президенту и другим людям, которые меня поддерживали и защищали", — написал Левандовски в твиттере. Его помилование поддержали выдающиеся деятели IT-индустрии, включая инвестора-миллиардера Питера Тиля и основателя Oculus Палмера Лаки.

My family and I are grateful for the opportunity to move forward, and thankful to the President and others who supported and advocated on my behalf. — Anthony Levandowski (@antlevandowski) January 20, 2021

В 2016 году Левандовски работал в подразделении беспилотных автомобилей Google, которое сейчас называется Waymo. Прежде чем уйти из компании в собственный стартап Otto по разработке "умных" грузовиков (позднее его выкупила Uber), инженер скачал на свой ноутбук тысячи конфиденциальных файлов о технологиях автономного вождения. Там были сведения, относящиеся к разработке робомобилей и лазерных датчиков (лидаров), их производству и коммерческим аспектам проекта.

В начале 2017 года Waymo обвинила Левандовски в краже технологий, а администрация Uber его уволила. Иск между двумя компаниями был урегулирован годом позже во внесудебном порядке. В августе 2020-го инженера приговорили к 18 месяцам тюрьмы и обязали выплатить Google $179 миллионов. Тем не менее, Левандовски так и не начал отбывать наказание — оно было отложено на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.