iFixit: наушники AirPods Max на удивление ремонтопригодны

Эксперты iFixit, занимающиеся оценкой электроники на ремонтопригодность, заглянули внутрь новых полноразмерных наушников AirPods Max. Как выяснилось, гарнитура довольно легко поддается починке — драйверы и аккумулятор держатся на стандартных винтах Pentalobe, а амбушюры крепятся на магнитах. Снять эту часть можно даже не имея при себе инструментов.

Отсоединить чашки от оголовья тоже достаточно просто — хватит обычной скрепки для открытия лотка с сим-картой. Шарниры наушников Apple демонтировать сложнее, заметили умельцы, однако их конструкция играет в пользу долговечности.

К недостаткам AirPods Max специалисты отнесли обилие клея, которое затрудняет доступ к другим компонентам, а также большое количество винтов разного типа. "Даже по нашим стандартам, вам понадобится обширный набор отверток", — заключили в iFixit.

Новому аксессуару присвоили рейтинг в 6 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности (чем выше — тем легче починить). Для сравнения, ранее все компактные модели AirPods удостаивались нуля баллов — то есть "оживить" устройство в случае поломки нет никаких шансов.

AirPods Max были представлены в начале декабря прошлого года. Большие накладные наушники в стиле Beats снабжены динамическим драйвером с функцией активного шумоподавления, амбушюрами с эффектом памяти и 10-ядерным чипом H1 с технологией "вычислительного аудио". В России за новинку просят 62 990 рублей.