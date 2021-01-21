LG может покинуть рынок смартфонов уже в этом году. Издание Korea Herald пишет, что генеральный директор компании разослал служебную записку сотрудникам, намекая на изменение направления мобильного бизнеса LG. В ней глава компании написал, что корпорация рассматривает все возможные меры, включая продажу, вывод и сокращение подразделений.

Начиная с 2015 года бизнес LG по производству смартфонов находится в постоянном пике. Накопленные убытки уже превысили $4,5 млрд, поэтому слухи о том, что LG хочет распрощаться со смартфонами, ходят давно. Компания из года в год пыталась привлечь внимание, анонсируя различные необычные решения. Например, именно LG в свое время стала едва ли не зачинателем моды на многокамерные смартфоны.

Кроме того, корейский производитель был одним из немногих, кто пытался делать модульные смартфоны, однако аппараты оказались не востребованы у покупателей. А в 2019-м году компания уже перевела производство моделей среднего и низкого ценового сегмента на мощности партнеров, оставив себе лишь флагманы. Но и с ними не заладилось. В 2020 LG представила всего две модели: дизайнерский Velvet и футуристический слайдер Wing, и они не получили положительного отклика.

По данным IDC в мировых поставках смартфонов продолжают доминировать Samsung, Huawei, Xiaomi, Vivo и Apple. На выставке CES 2021 LG во время большой презентации показала короткий ролик про устройство с раздвижным экраном под рабочим названием LG Rollable. Устно пообещали, что новинка точно будет выпущена в этом году. Технологии сворачивающихся в рулон дисплеев у LG действительно есть и телевизор такой же можно купить, правда за астрономическую сумму. То есть технически еще одно необычное устройство корейская корпорация выпустить может, однако если компания намерена сворачивать свое мобильное подразделение, это может стать последним смартфоном от LG.