В Рунете остановили работу нелегальные казино

Нелегальные онлайн-казино в России остановили работу. Гемблинговые сервисы с середины января перестали принимать платежи электронными переводами кроме биткоина. Из-за этого отрасль, через которую проходили миллиарды рублей и ставок в месяц, почти полностью встала. Центробанк боролся с платежами в нелегальных онлайн-казино с 2017 года, но до сих пор у игроков ни разу не возникло серьезных проблем.

Новая попытка оказалась весьма успешной: крупные казино принимают ставки теперь только в криптовалютах, а мелкие и вовсе прекратили прием. Стала разваливаться и связка нелегальных онлайн-кинотеатров с подпольными сайтами ставок, которые были главными спонсорами озвучки для пиратских версий фильмов и сериалов. Кстати, компания Group-IB выпустила большое исследование этой теневой сферы.

Андрей Бусаргин, руководитель направления Anti-piracy Group-IB: "Владельцы казино поняли, что эта схема работает хорошо. Она показала себя в России, они не захотели быть зависимыми от пиратов, на них постоянно какие-то облавы происходят, сервера изымают. И когда освободилась ниша после блокировки трех крупных компаний полицией Нидерландов, то владельцы казино поняли, что им нужно занимать эту нишу самим и, соответственно, они сделали бизнес полного цикла, начиная с получения экранок, переводом их и озвучкой, включением трафика на пиратские ресурсы и монетизацией уже на конечных сайтах казино и сайтов ставок. Теперь это все уже одни и те же владельцы, и один и тот же бизнес."

В исследовании также отмечалось, что казино вкладывались в производство пиратского контента, как в маркетинг, причем речь шла о суммах не головокружительных. На сериалы выделялось около 500 000 рублей в месяц. Сейчас же реклама подпольных онлайн-казино исчезла из пиратских озвучек фильмов, теперь там в основном рекламируют лекарственные препараты и продукты питания. Совокупный объем ставок в русскоязычных онлайн-казино в 2016 – 2018 годах оценивался экспертами в полтора миллиарда евро в год. Выручка букмекеров в 2019 году превышала 1 трлн рублей, но большая часть этих денег тоже приходилась на серую зону.