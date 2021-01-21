СМИ: "импортозамещающие" приложения будет легко проигнорировать

Фактическая реализация закона, обязывающего производителей смартфонов, компьютеров и смарт-ТВ предустанавливать на устройства отечественные приложения и сервисы, может не оправдать надежд разработчиков документа и создателей ПО. С большой вероятностью эти программы можно будет легко проигнорировать.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в компаниях-производителях смартфонов. По их информации, увидеть отечественное ПО пользователи смогут лишь в окне выбора в процессе активации нового устройства. При этом установку можно будет легко пропустить.

Проблема в том, что договориться о более "заметном" способе предустановке производители и создателей ПО пока не могут. При этом закон вступает в силу уже с 1 апреля. Обязательными станут 16 классов отечественных программ, представленных разработками Mail.ru Group, "Яндекса", "Лаборатории Касперского", компании «Новые облачные технологии» (НОТ; бренд "МойОфис"), а также приложение "Госуслуги" и платежная система "Мир".

Показывать ссылки на программы только в процессе активации гаджета производителям позволяет подзаконное постановление правительства. Это один из трех вариантов предустановки, остальные два — размещение программ непосредственно на устройстве или добавление на него значков-ссылок, позволяющих запустить скачивание и установку.

То же постановление не позволяет производителям устройств брать за предустановку приложений плату с их разработчиков. Многие согласны сделать "импортозмещающие" программы более заметными, но лишь за дополнительную плату — такая практика на рынке существует уже давно и нередко позволяет снизить себестоимость гаджетов.

Один из источников отметил, что такая ситуация не устраивает, например, "Яндекс": "Компания настаивает на установке на жесткий диск, причем требует, чтобы ее сервисы располагались на главном экране смартфона наравне с сервисами Google, которые предустановлены на всех устройствах с Android". При этом платить поисковик (замаскировав платежи, например, под маркетинг, чтобы формально не нарушать постановление) готов гораздо меньше, чем раньше платил в открытую — около 25 рублей вместо 1-5 долларов за каждый смартфон.