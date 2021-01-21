Twitter заморозил аккаунт посольства Китая из-за "машин по производству детей"

Twitter заморозил официальный аккаунт посольства Китая в США — в нем больше нельзя делать новые публикации. Чтобы он вновь заработал нормально, сообщает Bloomberg, дипломаты должны удалить твит, нарушивший правила социальной сети.

В этом твите аккаунт посольства Китая, защищая политику властей своей страны в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, отметил, что уйгурские женщины уже перестали быть "машинами по производству детей". Китай уже давно обвиняют в массовых нарушениях прав человека в этом преимущественно мусульманском регионе, где, по данным ООН, около миллиона человек содержатся в трудовых лагерях. Кроме того, сообщалось о принуждении большого числа местных жительниц к стерилизации и абортам.

Твит противоречит правилам социальной сети, которые с недавнего времени запрещают любую дегуманизацию. Речь идет о высказываниях, в которых представителей тех или иных групп приравнивают к животным, другим существам "низшего порядка" или объектам в негативном контексте — в духе "эти [раса] как тараканы", "все [национальность] — пиявки" и т.п. В публикации в своем блоге Twitter ссылается на исследования (1, 2), доказывающие: подобная дегуманизация в Сети может приводить к вспышкам физического насилия, в том числе — массового.

В настоящее время вместо твита отображается сообщение о том, что он недоступен. По правилам соцсети, чтобы снова получить возможность публиковать новые записи, автор заблокированного твита должен удалить его самостоятельно. Судя по тому, что новых записей в твиттере посольства не появляется, пока этого не произошло.