Samsung запускает серийное производство OLED-экранов для ноутбуков

Samsung Display — дочерняя компания Samsung, которая занимается производством экранов, — объявила о скором начале массового производства первых в мире панелей на органических светодиодах (OLED) для ноутбуков с частотой обновления 90 Гц. Такие экраны уже заказали "несколько мировых IT-компаний", сообщили в Samsung.

Релиз первых лэптопов с 14-дюймовыми OLED-дисплеями ожидается позднее в этом году. Выпускать такие экраны начнут в марте, причем "в очень больших количествах", пишет The Verge со ссылкой на заявление главы компании Чхве Чжу Суна.

Высококачественные 90-герцевые панели по размытию картинки сопоставимы с обычными ЖК-дисплеями с частотой обновления 120 Гц, заявили в Samsung. Другие сведения о новинках, в том числе разрешение и соотношение сторон, не разглашаются. Имена компаний, которые готовят ноутбуки с такими экранами, также держатся в секрете.

Лэптопы с OLED-панелями встречаются нечасто, но в этом году могут стать массовым явлением. Сама Samsung Display — крупнейший в мире производитель экранов — выпустила хромбук Galaxy с "органическим" дисплеем в прошлом году, однако его преемник 2021-го использует более дешевую панель на основе ЖК.